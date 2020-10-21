Бойовики тричі порушили "тишу"

Протягом 21 жовтня на ділянках відповідальності українських підрозділів російсько-окупаційні війська тричі порушили досягнуті в липні домовленості.

Джерело: пресслужба ООС

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Лебединського, а поблизу Авдіївки противник відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета.

ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Також ООС задокументували проліт ворожого БПЛА типу "Орлан" уздовж лінії розмежування неподалік населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка. У штабі запевняють, що "подавили" безпілотник противника, що "унеможливило його подальше застосування".