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Бойовики тричі порушили "тишу"

Середа, 21 жовтня 2020, 18:03

Протягом 21 жовтня на ділянках відповідальності українських підрозділів російсько-окупаційні війська тричі порушили досягнуті в липні домовленості.

Джерело: пресслужба ООС

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Лебединського, а поблизу Авдіївки противник відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета.

ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Також ООС задокументували проліт ворожого БПЛА типу "Орлан" уздовж лінії розмежування неподалік населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка. У штабі запевняють, що "подавили" безпілотник противника, що "унеможливило його подальше застосування".

Теми: ООСДонбасвійна


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