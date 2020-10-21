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Боевики трижды нарушили "тишину"

Среда, 21 октября 2020, 18:03
Боевики трижды нарушили тишину

В течение 21 октября на участках ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска трижды нарушили достигнутые в июле договоренности.

Источник: пресс-служба ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Лебединского, а вблизи Авдеевки противник открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.

ВСУ огонь в ответ не открывали.

Также ООС задокументировали пролет вражеского БПЛА типа "Орлан" вдоль линии разграничения неподалеку населенных пунктов Марьинка и Авдеевка. В штабе уверяют, что "подавили" беспилотник противника, "невозможным его дальнейшее применение".

Темы: ООСДонбассвойна
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