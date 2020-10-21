Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Це думка окремого депутата": "Слуги народу" відхрестилися від скасування другого туру виборів

Середа, 21 жовтня 2020, 20:32
Це думка окремого депутата: Слуги народу відхрестилися від скасування другого туру виборів

Партія "Слуга народу" заявила, що не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу.

Джерело: пресслужба партії

Дослівно: "Ця ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга народу". До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі.

"Слуга народу" виступає за чесне і прозоре проведення виборів задля оновлення влади на місцях. Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування".

Що було раніше: Нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Читайте також: Сюрпризи місцевих виборів: що треба знати, щоб не "зламати мозок" – 2

Передісторія:

  • Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.
  • Щоб стати міським головою, кандидат повинен отримати абсолютну більшість голосів – тобто більше 50% у першому турі.
  • Якщо жоден кандидат не отримує таку абсолютну більшість, то має бути проведено повторне голосування – так званий "другий тур". У "другий тур" виходять два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів виборців. Щоб стати переможцем – і міським головою – у другому турі кандидату достатньо набрати просту більшість голосів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: