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"Це думка окремого депутата": "Слуги народу" відхрестилися від скасування другого туру виборів

Середа, 21 жовтня 2020, 20:32

Партія "Слуга народу" заявила, що не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу.

Джерело: пресслужба партії

Дослівно: "Ця ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга народу". До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі.

"Слуга народу" виступає за чесне і прозоре проведення виборів задля оновлення влади на місцях. Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування".

Що було раніше: Нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів у зв’язку з пандемією COVID-19.

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Передісторія:

  • Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.
  • Щоб стати міським головою, кандидат повинен отримати абсолютну більшість голосів – тобто більше 50% у першому турі.
  • Якщо жоден кандидат не отримує таку абсолютну більшість, то має бути проведено повторне голосування – так званий "другий тур". У "другий тур" виходять два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів виборців. Щоб стати переможцем – і міським головою – у другому турі кандидату достатньо набрати просту більшість голосів.

Українська правда
Теми: Слуга народувибори


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