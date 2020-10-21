"Це думка окремого депутата": "Слуги народу" відхрестилися від скасування другого туру виборів
Партія "Слуга народу" заявила, що не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу.
Джерело: пресслужба партії
Дослівно: "Ця ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга народу". До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі.
"Слуга народу" виступає за чесне і прозоре проведення виборів задля оновлення влади на місцях. Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування".
Що було раніше: Нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів у зв’язку з пандемією COVID-19.
Читайте також: Сюрпризи місцевих виборів: що треба знати, щоб не "зламати мозок" – 2
Передісторія:
- Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.
- Щоб стати міським головою, кандидат повинен отримати абсолютну більшість голосів – тобто більше 50% у першому турі.
- Якщо жоден кандидат не отримує таку абсолютну більшість, то має бути проведено повторне голосування – так званий "другий тур". У "другий тур" виходять два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів виборців. Щоб стати переможцем – і міським головою – у другому турі кандидату достатньо набрати просту більшість голосів.