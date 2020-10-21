"Це думка окремого депутата": "Слуги народу" відхрестилися від скасування другого туру виборів

Партія "Слуга народу" заявила, що не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу.

Джерело: пресслужба партії

Дослівно: "Ця ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга народу". До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі.

"Слуга народу" виступає за чесне і прозоре проведення виборів задля оновлення влади на місцях. Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування".

Що було раніше: Нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати другий тур місцевих виборів у зв’язку з пандемією COVID-19.

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