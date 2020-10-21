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"Это мнение отдельного депутата": "Слуги народа" открестились от отмены второго тура выборов

Среда, 21 октября 2020, 20:32
Это мнение отдельного депутата: Слуги народа открестились от отмены второго тура выборов

Партия "Слуга народа" заявила, что не будет инициировать отмену второго тура местных выборов через распространение коронавируса.

Источник: пресс-служба партии

Дословно: "Эта инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны.

"Слуги народа" выступает за честное и прозрачное проведение выборов для обновления власти на местах. Мы призываем сделать волеизлияние максимально безопасным для граждан и создать все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий во время проведения голосования".

Что было раньше: Нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.

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Предыстория:

  • Местные выборы запланированы на 25 октября.
  • Чтобы стать мэром, кандидат должен получить абсолютное большинство голосов – то есть более 50% в первом туре.
  • Если ни один кандидат не получает такое абсолютное большинство, то должно быть проведено повторное голосование – так называемый "второй тур". В "второй тур" выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. Чтобы стать победителем – и городским головой – во втором туре кандидату достаточно набрать простое большинство голосов.

Украинская правда

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Темы: Слуга народавиборы
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