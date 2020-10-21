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Ліга Чемпіонів: "Шахтар" переміг чемпіонів Іспанії в Мадриді

Середа, 21 жовтня 2020, 21:53

Донецький "Шахтар" у першому турі Ліги Чемпіонів на виїзді здолав мадридський "Реал" з рахунком 3:2.

Поєдинок пройшов у середу 21 жовтня на стадіоні Альфредо ді Стефано у Мадриді.

У першому таймі донецький "Шахтар" здивував не тільки власних уболівальників, але й наставника "Реала" Зінедіна Зідана. "Шахтар", який приїхав до Мадрида без шести-семи гравців основи повністю переграв королівський клуб.

У перші 45-ть хвилин в іспанців був лише удар Марко Асенсіо, який відбив Анатолій Трубін. Донецький клуб відповів трьома голами у ворота мадридців і ще парою моментів. На 29-й хвилині Віктор Корнієнко поборовся у штрафній за м`яч і відпасував на Тете, котрий пробив низом у кут воріт - 1:0. На 32-й хвилині "Шахтар" подвоює рахунок. Після удару Тете Тібо Куртуа відбиває м`яча перед собою, а Варан у боротьбі з Дентінью оформив автогол - 2:0.

"Реалу" в атаці нічим було відповісти гірникам, а "Шахтар" забиває третій гол. На 42-й хвилині Тете у штрафній відкидає п`ятою м`яч на хід Манору Соломону і той пробиває у кут воріт - 3:0.

З перших хвилин другого тайму "Реал" пішов в атаку. Трубін відбиває дальній удар під поперечку від Асенсіо. На 55-й хвилині Лука Модрич ударом у верхній кут воріт з метрів 23-х відквитав один гол - 3:1. Міг "Шахтар" у контрвипаді збільшити свою перевагу, але удару Тете трохи не вистачило точності.

На 59-й хвилині Жуніор Вінісус забиває другий гол у ворота української команди, скориставшись втратою м`яча у Марлоса поблизу власного штрафного майданчика - 3:2. На 64-й хвилині Тете вибіг сам на сам із Куртуа і не зумів переграти воротаря "Реала".

До завершення матчу "Шахтар" вистояв, але і мав ще пару моментів, щоб забити ще пару м`ячів. Дентінью з метрів десяти не зумів поцілити у ворота, а гол Марлоса був скасований через положення поза грою.

На другій доданій хвилині "Реал" забиває третій гол після удару Вальверде з метрів 23-х. Втім рефері, переглянувши ВАР, скасував взяття воріт, побачивши офсайд у Вінісіуса.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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