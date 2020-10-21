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Лига Чемпионов: "Шахтер" обыграл чемпионов Испании в Мадриде

Среда, 21 октября 2020, 21:53

Донецкий "Шахтер" в первом туре Лиги Чемпионов на выезде одолел мадридский "Реал" со счетом 3:2.

Поединок прошел в среду 21 октября на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде.

В первом тайме "Шахтер" удивил не только своих болельщиков, но и наставника "Реала" Зинедина Зидана. "Шахтер", который приехал в Мадрид без шести-семи игроков основы полностью переиграл королевский клуб.

В первые 45-ть минут у испанцев был лишь удар Марко Асенсио, который отразил Анатолий Трубин. Донецкий клуб ответил тремя голами в ворота мадридцев и еще парой моментов. На 29-й минуте Виктор Корниенко поборолся в штрафной за мяч и отпасовал на Тете, который пробил низом в угол ворот - 1:0. На 32-й минуте "Шахтер" удваивает счет. После удара Тете Куртуа отражает мяч перед собой, а Варан в борьбе с Дентиньо оформил автогол - 2:0.

"Реал" в атаке было нечем ответить горнякам, а "Шахтер" забивает третий гол. На 42-й минуте Тете в штрафной пяткой отдает мяч на ход Манору Соломону и тот пробивает в угол ворот - 3:0.

С первых минут второго тайма "Реал" пошел в атаку. Трубин отражает дальний удар под перекладину от Асенсио. На 55-й минуте Модрич ударом в верхний угол ворот метров с 23-х отквитал один гол - 3: 1. Мог "Шахтер" в контрвыпаде увеличить свое преимущество, но удару Тете немного не хватило точности.

На 59-й минуте Жуниор Винисус забивает второй гол в ворота украинской команды, воспользовавшись потерей мяча у Марлоса вблизи своей штрафной - 3:2. На 64-й минуте Тете выбежал один на один с Куртуа и не сумел переиграть вратаря "Реала".

До завершения матча "Шахтер" выстоял и имел еще пару моментов, чтобы забить еще. Дентиньо метров с десяти не сумел попасть в ворота, а гол Марлоса был отменен из-за положения вне игры.

На второй добавленной минуте "Реал" забивает третий гол, после удара Вальверде метров с 23-х. Впрочем рефери, просмотрев ВАР, отменил гол, увидев оффсайд у Винисиуса.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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