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Первая страна в ЕС зафиксировала миллион заражений COVID

Среда, 21 октября 2020, 22:49

Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрировали более 1 млн зараженных коронавирусом за время пандемии в мире.

Источник: The Guardian

Источник: Правительство рассматривает комендантский час, поскольку политические скандалы угрожают усилиям по борьбе с коронавирусом

Спустя шесть недель после того, как Испания стала первой западноевропейской страной, в которой было зарегистрировано 500 000 случаев коронавируса, она стала первой, кто зарегистрировал миллион, зарегистрировав в общей сложности 1,046,641 случаев заражения.

За последнюю неделю было зарегистрировано 575 смертей, в результате чего официальное число смертей от Covid достигло 34 366 человек.

Напомним: За минувшие сутки на Земле стало на 381 тысячу случаев коронавируса больше - и в мире уже 41 миллион случаев заболевания. Украина по числу новых заражений оказалась на 16 месте среди других стран, по количеству летальных исходов – на 14.

Темы: Испаниякоронавирусэпидемия


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