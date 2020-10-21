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На Буковині рекорд захворювань на коронавірус від початку пандемії

Середа, 21 жовтня 2020, 23:55

У Чернівецькій області зафіксували 248 нових заражень коронавірусом – це рекорд від початку пандемії.

Джерело: глава ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "Хворих на коронавірус буковинців щодня стає все більше. Впродовж останнього тижня обласний лабораторних центр фіксує понад 200 нових випадів щодоби. Сьогодні маємо черговий антирекорд в області – 248 нововиявлених фактів інфікування COVID-19".

Деталі: Протягом 21 жовтня в регіоні одужали 93 людини, а всього провели 1316 тестів.

Наразі кількість захворювань від початку пандемії налічує понад 18,5 тисяч і 419 люедй померли.

Хворих на коронавірус буковинців щодня стає все більше. Впродовж останнього тижня обласний лабораторних центр фіксує...

Опубліковано Сергій Осачук Середа, 21 жовтня 2020 р.

Що було раніше: За добу 20 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували рекордній кількості людей - 6 719, летальних випадків також було найбільше - 141.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія


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