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На Буковине рекорд заражений COVID от начала пандемии

Среда, 21 октября 2020, 23:55

В Черновицкой области зафиксировали 248 новых случаев заражений коронавирусом - это рекорд с начала пандемии.

Источник: глава ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачука: "Больных на коронавирус буковинцев ежедневно становится все больше. В течение последней недели областной лабораторных центр фиксирует более 200 новых выпадов в сутки. Сегодня у нас очередной антирекорд в области - 248 вновь выявленных фактов инфицирования COVID-19".

Детали: В течение 21 октября в регионе выздоровели 93 человека, а всего провели 1316 тестов.

Сейчас количество заболеваний с начала пандемии насчитывает более 18 500 и 419 люедй умерли.

Хворих на коронавірус буковинців щодня стає все більше. Впродовж останнього тижня обласний лабораторних центр фіксує...

Опубліковано Сергій Осачук Середа, 21 жовтня 2020 р.

Что было раньше: За сутки 20 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали рекордному количеству людей - 6719, летальных случаев также было больше всего - 141.

Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия


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