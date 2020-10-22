Кабмін оновив склад наглядової ради "Укроборонпрому"

Кабінет Міністрів 21 жовтня оновив склад наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Джерело: "Укроборонпром" з посиланням на відповідну постанову, яку Уряд ухвалив 21 жовтня

Дослівно: "Так, за квотою Уряду до Наглядової ради увійшов Валерій Іващенко, перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Одночасно Уряд припинив повноваження Олега Прохоренка, у минулому – ТОП-менеджера ПАТ "Укргазвидобування".

Що передувало: 6 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив із посади гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса та призначив в.о. керівника концерну Ігоря Фоменка.

Нагадаємо: Міністр фінансів Сергій Марченко у вересні заявив, що з точки зору професійних якостей питань до Дениса Пудрика (він очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади), якого призначили керівником Одеської митниці, до його призначення не було.

Довідка: У 2007–2009 роках Валерій Іващенко обіймав посаду заступника Міністра оборони України, а з 2009 по 2010 роки виконував обов’язки Міністра оборони України. У серпні 2020 року був призначений першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Полковник запасу.

Наглядова рада складається з п’яти членів, три з яких призначаються президентом, а два – Урядом України.

До повноважень Наглядової ради Концерну входить, зокрема, здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Довідка: Раніше Пудрик працював керівником митних органів в Чернігівській, Бердичівській, Львівській, Луганській та Кримській митницях. Крім того, був заступником і першим заступником також в Донецькій, Маріупольській, Східній, Кіровоградській митницях.

Він очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади. За це його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці.

У березні 2020 року Пудрик отримав рішення суду про поновлення на посаді та компенсацію від держави в розмірі 677 тис гривень.

З 2019 року до нинішнього призначення був в. о. проректора Національної академії фіскальної служби.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Пудрик одружений на доньці Сергія Куніцина - екснародного депутата від Блоку Петра Порошенка. У березні 2020 року Куніцин очолив Консультативну раду у справах ветеранів при Офісі президента.