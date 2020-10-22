Кабмін оновив склад наглядової ради "Укроборонпрому"

Кабінет Міністрів 21 жовтня оновив склад наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Джерело: "Укроборонпром" з посиланням на відповідну постанову, яку Уряд ухвалив 21 жовтня

Дослівно: "Так, за квотою Уряду до Наглядової ради увійшов Валерій Іващенко, перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Одночасно Уряд припинив повноваження Олега Прохоренка, у минулому – ТОП-менеджера ПАТ "Укргазвидобування".

Довідка: У 2007–2009 роках Валерій Іващенко обіймав посаду заступника Міністра оборони України, а з 2009 по 2010 роки виконував обов’язки Міністра оборони України. У серпні 2020 року був призначений першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Полковник запасу.

Наглядова рада складається з п’яти членів, три з яких призначаються президентом, а два – Урядом України.

До повноважень Наглядової ради Концерну входить, зокрема, здійснення контролю за виконанням Концерном та його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.