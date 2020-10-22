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Кабмин обновил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Четверг, 22 октября 2020, 00:33
Кабмин обновил состав наблюдательного совета Укроборонпрома

Кабинет Министров 21 октября обновил состав наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Источник: "Укроборонпром" со ссылкой на соответствующее постановление, которое Правительство приняло 21 октября

Дословно: "Да, по квоте правительства в Наблюдательный совет вошел Валерий Иващенко, первый заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Одновременно Правительство прекратило полномочия Олега Прохоренко, в прошлом - ТОП-менеджера ПАО "Укргаздобыча".

Что предшествовало: 6 октября, президент Владимир Зеленский уволил с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. руководителя концерна Игоря Фоменко.

Напомним: Министр финансов Сергей Марченко заявил, что с точки зрения профессиональных качеств вопросов к Денису Пудрику (он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти), которого назначили руководителем Одесской таможни, до его назначения не было.

Справка: В 2007-2009 годах Валерий Иващенко занимал должность заместителя Министра обороны Украины, а с 2009 по 2010 годы исполнял обязанности министра обороны Украины. В августе 2020 был назначен первым заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Полковник запаса.

Наблюдательный совет состоит из пяти членов, три из которых назначаются президентом, а два - Правительством Украины.

К полномочиям Наблюдательного совета Концерна входит, в частности, осуществление контроля за выполнением Концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Справка: Ранее Пудрик работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердичевской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Кроме того, был заместителем и первым заместителем также в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях.

Он возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что подпадал под критерии очистки власти. За это его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни.

В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тысяч гривень.

С 2019 года до нынешнего назначения был и. о. проректора Государственной академии фискальной службы.

По словам журналиста Юрия Бутусова, Пудрик женат на дочке Сергея Куницына - экс-народного депутата от Блока Петра Порошенко. В марте 2020 года Куницын возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Офисе президента.

Микола Донєв, УП

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Темы: Укроборонпром
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