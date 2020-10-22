Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: в Європі та світі діагностували рекордну кількість заражень

Четвер, 22 жовтня 2020, 04:32

21 жовтня у світі COVID-19 виявили у 437 тисяч людей. Загалом від початку пандемії зафіксовано 41 мільйонів випадків зараження.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби у світі виявили 437 045 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 193 тисячі нових хворих зафіксовано в країнах Європи, зокрема, в Україні діагностували рекордні 6719 заражень.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція, Іспанія, Росія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 41,5 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 30 мільйонів людей. 1 114 188 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

Знати більше:

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Читайте також:

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі  

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: в Європі та світі діагностували рекордну кількість заражень

Новини 21 жовтня: перестановки в ОПУ, скасування другого туру виборів

відеоСправа Шеремета: усім обвинуваченим продовжили запобіжні заходи, під судом сутички

Зеленський запланував військовий парад на 30 річницю Незалежності

Доньку блогерки-телеведучої викрали заради викупу $200 тисяч: силовики накрили банду

"Мінус" 75 мільярдів: ЕП публікує засекречений аудит "Нафтогазу"

Усі новини...
коронавірус
Глава Євроради скликав саміт ЄС щодо коронавірусу
На Буковині рекорд захворювань на коронавірус від початку пандемії
У Бразилії помер учасник випробування вакцини AstraZeneca
Останні новини
04:32
Коронавірус: в Європі та світі діагностували рекордну кількість заражень
03:12
Державна митна служба ініціювала повний аудит Одеської митниці
02:24
Глава Євроради скликав саміт ЄС щодо коронавірусу
01:24
У Білорусі зник відомий поет
00:33
ДоповненоКабмін оновив склад наглядової ради "Укроборонпрому"
23:55
На Буковині рекорд захворювань на коронавірус від початку пандемії
23:28
У Бразилії помер учасник випробування вакцини AstraZeneca
22:49
Перша країна в ЄС зафіксувала мільйон заражень COVID
22:18
Президент змінив глав СБУ в АР Крим, Сумській та Волинській областях
22:04
Новини економіки: повноваження Рожкової, аудит "Нафтогазу", гральний бізнес
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!