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Коронавирус: в Европе и мире диагностировали рекордное количество заражений

Четверг, 22 октября 2020, 04:32

21 октября в мире COVID-19 обнаружили в 437 000 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 41 миллионов случаев заражения.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: В 213 странах обнаружили 437 045 случаев заражения коронавируса. В частности 193 000 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция, Испания, Россия и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 41 миллион случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 30 миллионов человек. 1 114 188 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирус


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