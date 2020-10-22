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Війська Росії на Донбасі 5 разів обстріляли позиції ООС. Україна відкрили вогонь у відповідь

Четвер, 22 жовтня 2020, 08:20

Минулої доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі п’ять разів порушили "перемир'я". Підрозділи української армії відкрили вогонь у відповідь. 

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл".

Деталі: Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Втрати противника уточнюються.

Дослівно: "Окрім того, вчора у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає".

Микола Донєв, УП
Теми: ООСРосіявійнаПутінанексія


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