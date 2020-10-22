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Войска России на Донбассе 5 раз обстреляли позиции ООС. Украина открыла огонь в ответ

Четверг, 22 октября 2020, 08:20
Войска России на Донбассе 5 раз обстреляли позиции ООС. Украина открыла огонь в ответ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили "перемирие". Подразделения украинской армии открыли огонь в ответ.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 21 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединский. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденный и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артема. Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел.

Детали: Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери противника уточняются.

Дословно: "Кроме того, вчера в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганское враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет".

Микола Донєв, УП

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Темы: ООСРосcиявойнаПутинаннексия
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