Виборцям, які на самоізоляції, нагадали про дедлайн

До вечора п'ятниці 23 жовтня у громадян, які перебувають на самоізоляції, є час повідомити виборчій комісії про бажання проголосувати вдома на місцевих виборах 25 жовтня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 22 жовтня

Пряма мова: "У нас є виборці, які підлягають самоізоляції, - це люди, які або хворіють амбулаторно, або є контактними - обов'язково до 20-ї години п'ятниці, тобто до завтрашнього дня, ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції, що хочете проголосувати "на дому".

Для цього вам треба, в тому числі, надати медичну довідку, яка це підтверджує. Цю медичну довідку можна взяти у свого сімейного лікаря.

Коли мене питають, а як же вийти й взяти - є ваші близькі люди, які в змозі взяти цю довідку: просто зідзвонитися зі своїм сімейним лікарем, що прийде така-то людина, забере цю довідку і віднесе її до виборчої комісії, щоб було підтвердження".

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. До 10 вересня громадяни України могли змінити виборчу адресу, щоб голосувати не за місцем реєстрації, а там, де проживають.

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