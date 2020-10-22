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Виборцям, які на самоізоляції, нагадали про дедлайн

Четвер, 22 жовтня 2020, 10:22
Виборцям, які на самоізоляції, нагадали про дедлайн

До вечора п'ятниці 23 жовтня у громадян, які перебувають на самоізоляції, є час повідомити виборчій комісії про бажання проголосувати вдома на місцевих виборах 25 жовтня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 22 жовтня

Пряма мова: "У нас є виборці, які підлягають самоізоляції, - це люди, які або хворіють амбулаторно, або є контактними - обов'язково до 20-ї години п'ятниці, тобто до завтрашнього дня, ви повинні повідомити виборчу комісію, що ви перебуваєте на самоізоляції, що хочете проголосувати "на дому".

Для цього вам треба, в тому числі, надати медичну довідку, яка це підтверджує. Цю медичну довідку можна взяти у свого сімейного лікаря.

Коли мене питають, а як же вийти й взяти - є ваші близькі люди, які в змозі взяти цю довідку: просто зідзвонитися зі своїм сімейним лікарем, що прийде така-то людина, забере цю довідку і віднесе її до виборчої комісії, щоб було підтвердження".

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. До 10 вересня громадяни України могли змінити виборчу адресу, щоб голосувати не за місцем реєстрації, а там, де проживають.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Згідно з ним, аби проголосувати вдома, треба не пізніше 20-ї години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції).

У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України.

Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування, мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку.

Після кожного відвідування виборця вони повинні проводити утилізацію засобів захисту.

Знати більше: Сюрпризи місцевих виборів: що треба знати, щоб не "зламати мозок" - 2

Олена Рощенко, УП
Теми: виборикоронавірусепідемія
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