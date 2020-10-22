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Избирателям, которые на самоизоляции, напомнили о дедлайне

Четверг, 22 октября 2020, 10:22
Избирателям, которые на самоизоляции, напомнили о дедлайне

До вечера пятницы 23 октября у граждан, находящихся на самоизоляции, есть время сообщить избирательной комиссии о желании проголосовать дома на местных выборах 25 октября.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 октября

Прямая речь: "У нас есть избиратели, которые подлежат самоизоляции, - это люди, которые либо болеют амбулаторно, либо являются контактными - обязательно до 20 часов пятницы, то есть до завтрашнего дня, вы должны уведомить избирательную комиссию, что вы находитесь на самоизоляции и что хотите проголосовать на дому.

Для этого вам надо, в том числе, предоставить медицинскую справку, это подтверждающую. Эту медицинскую справку можно взять у своего семейного врача.

Когда меня спрашивают, а как же выйти и взять, - ваши близкие люди, которые в состоянии взять эту справку: просто созвониться со своим семейным врачом, что придет такой-то человек, займет эту справку и отнесет ее в избирательную комиссию, чтобы было подтверждение".

Напомним: 25 октября в Украине пройдут местные выборы. До 10 сентября граждане Украины могли изменить избирательный адрес, чтобы голосовать не по месту регистрации, а там, где проживают.

14 сентября Кабинет министров утвердил Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов.

Согласно ему, чтобы проголосовать дома, нужно не позднее 20-ти часов последней пятницы перед днем ​​выборов подать заявление с приложенной справкой медучреждения о состоянии здоровья (пребывание на самоизоляции).

В день голосования таким избирателям необходимо самостоятельно, не передавая в руки членам избирательной комиссии, показать документ, подтверждающий личность и гражданство Украины.

Члены комиссии, обеспечивающих голосования по месту пребывания, должны быть в масках, перчатках, защитных щитков.

После каждого посещения избирателя они должны проводить утилизацию средств защиты.

Знать больше: Сюрпризы местных выборов: что нужно знать, чтобы не "сломать мозг" - 2

Алена Рощенко, УП

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Темы: виборыкоронавирусэпидемия
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