Як "попередники": Зеленський дав інтерв’ю 4 каналам

Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю чотирьом телеканалам, яке покажуть ввечері 22 жовтня.

Джерело: речник президента Юлія Мендель та медіаконсультант з ОПУ Михайло Подоляк у Facebook

Пряма мова Мендель: "Володимир Зеленський дав інтерв'ю чотирьом українським каналам. Обговорили всі найважливіші питання: від глобального виклику COVID-19 до задавнених українських проблем, як, наприклад, боротьби з корупцією та важкості реформування секторів".

Деталі: Вона додала, що це інтерв'ю відкрите, майже без планування, без обмежень чи цензури – "фактично, найвідкритіше інтерв'ю президента України".

За словами Подоляка, на підготовку об'ємного годинного інтерв'ю для чотирьох телеканалів знадобилося всього годин 8-10 – від появи ідеї до її технічної реалізації.

За його словами, в цьому інтерв'ю не було "ніяких обмежень і попередніх погоджень".

Інтерв’ю Зеленського покажуть о 18:00 на телеканалі "Україна", о 18:25 – на "1+1", о 20:20 – на ICTV та о 23:00 – на Інтері.

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