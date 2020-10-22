Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Как "предшественники": Зеленский дал интервью 4 каналам

Четверг, 22 октября 2020, 10:34
Как предшественники: Зеленский дал интервью 4 каналам
Фото с Facebook Юлии Мендель

Президент Владимир Зеленский дал интервью четырем телеканалам, которое покажут вечером 22 октября.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель и медиаконсультант с ОПУ Михаил Подоляк в Facebook

Прямая речь Мендель: "Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским каналам. Обсудили все важные вопросы: от глобального вызова COVID-19 до запущенных украинских проблем, как, например, борьба с коррупцией и тяжесть реформирования секторов".

Детали: Она добавила, что это интервью открытое, почти без планирования, без ограничений или цензуры – "фактически, самое открытое интервью президента Украины".

По словам Подоляка, на подготовку объемного часового интервью для четырёх телеканалов понадобилось всего часов 8-10 – от появления идеи до ее технической реализации.  

По его словам, в этом интервью не было "никаких ограничений и предварительных согласований"

Интервью Зеленского покажут в 18:00 на телеканале "Украина" и "1 + 1" (сначала в ОПУ сообщали, что на "1+1" интервью выйдет в 18:25, но позже изменили время на 18:00 – ред.), в 20:20 – на ICTV и в 23:00 – на Интере.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: