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Как "предшественники": Зеленский дал интервью 4 каналам

Четверг, 22 октября 2020, 10:34
Фото с Facebook Юлии Мендель

Президент Владимир Зеленский дал интервью четырем телеканалам, которое покажут вечером 22 октября.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель и медиаконсультант с ОПУ Михаил Подоляк в Facebook

Прямая речь Мендель: "Владимир Зеленский дал интервью четырем украинским каналам. Обсудили все важные вопросы: от глобального вызова COVID-19 до запущенных украинских проблем, как, например, борьба с коррупцией и тяжесть реформирования секторов".

Детали: Она добавила, что это интервью открытое, почти без планирования, без ограничений или цензуры – "фактически, самое открытое интервью президента Украины".

По словам Подоляка, на подготовку объемного часового интервью для четырёх телеканалов понадобилось всего часов 8-10 – от появления идеи до ее технической реализации.  

По его словам, в этом интервью не было "никаких ограничений и предварительных согласований"

Интервью Зеленского покажут в 18:00 на телеканале "Украина", в 18:25 – на "1 + 1", в 20:20 – на ICTV и в 23:00 – на Интере.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСМИ


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