Дезінфікувати ручки і відчиняти вікна: МОЗ хоче уникнути сплеску COVID після виборів

Члени виборчих комісій та ті, хто забезпечує організацію місцевих виборів, мають обов'язково проводити дезінфекцію на дільницях і провітрювати їх 25 жовтня.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 22 жовтня

Деталі: На вході до дільниць необхідна розмітка, щоб було 1-1,5 м між людьми

Обов'язковою в день голосування є "дезінфікуюча обробка всіх поверхонь - ручок, стільці, столів ,де є дотики людей", сказав міністр.

Також, якщо погода дозволить, необхідно провітрювати виборчі дільниці, відчиняючи вікна.

Необхідно користуватися масками.

Степанов закликав дотримуватися правил, "щоб ці вибори відбулися безпечно для вашого здоров'я" і щоб не було сплесків захворюваності на COVID-19 після виборів.

Напередодні голова МОЗ також нагадував протиепідемічні рекомендації для виборчих комісій: не більше трьох людей біля столу з бюлетенями, дезінфектори на вході у дільницю, фізична дистанція між присутніми у приміщенні.

Нагадаємо: 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів.

Зокрема, передбачається опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та температурний скринінг усім особам, які заходять до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій.

На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні знаходитися антисептики для рук. Також мають бути обладнанні місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту.

У приміщеннях має бути нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, повинні бути розділені. Рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше 3 осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчої комісією повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється.

Члени виборчої комісії повинні дотримуватись фізичного дистанціювання: сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або розмежовуватися бар’єрами, як то прозорі екрани.

Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо дезінфікуючими засобами потрібно проводити не рідше одного разу на 2 години, а вологе прибирання приміщення - не рідше одного разу на 4 години.

Оброблювати окремі частини виборчих скриньок також можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів дезінфекції усередину виборчої скриньки.

Виборці повинні дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці.

При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Радять користуватися особистою ручкою.

Рекомендують не брати дітей до виборчих дільниць.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування.

Засоби захисту повинні мати усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій.

У разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції при відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту з хворим без застосуванням засобів індивідуального захисту, такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію.

До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на наявність COVID-19 методом ПЛР.

Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проводиться заключна дезінфекція.

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