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Дезинфицировать ручки и открывать окна: МОЗ хочет избежать всплеска COVID после выборов

Четверг, 22 октября 2020, 11:31

Члены избирательных комиссий и те, кто обеспечивает организацию местных выборов, должны обязательно проводить дезинфекцию на участках и проветривать их 25 октября.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 октября

Детали: На входе на участки необходима разметка, чтобы было 1-1,5 м между людьми

Обязательным в день голосования является "дезинфицирующая обработка всех поверхностей - ручек, стулья, столов, где есть прикосновения людей", сказал министр.

Также, если погода позволит, необходимо проветривать избирательные участки, открывая окна.

Необходимо пользоваться масками.

Степанов призвал соблюдать правила, "чтобы эти выборы прошли безопасно для вашего здоровья" и чтобы не было всплесков заболеваемости COVID-19 после выборов.

Накануне глава Минздрава также напоминал противоэпидемические рекомендации для избирательных комиссий: не более трех человек у стола с бюллетенями, дезинфекторы на входе в участок, физическая дистанция между присутствующими в помещении.

Напомним: 25 октября в Украине пройдут местные выборы. 

Знать больше: Сюрпризы местных выборов: что нужно знать, чтобы не "сломать мозг" - 2

Темы: виборыкоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав


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