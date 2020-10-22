Дезинфицировать ручки и открывать окна: МОЗ хочет избежать всплеска COVID после выборов

Члены избирательных комиссий и те, кто обеспечивает организацию местных выборов, должны обязательно проводить дезинфекцию на участках и проветривать их 25 октября.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 октября

Детали: На входе на участки необходима разметка, чтобы было 1-1,5 м между людьми

Обязательным в день голосования является "дезинфицирующая обработка всех поверхностей - ручек, стулья, столов, где есть прикосновения людей", сказал министр.

Также, если погода позволит, необходимо проветривать избирательные участки, открывая окна.

Необходимо пользоваться масками.

Степанов призвал соблюдать правила, "чтобы эти выборы прошли безопасно для вашего здоровья" и чтобы не было всплесков заболеваемости COVID-19 после выборов.

Накануне глава Минздрава также напоминал противоэпидемические рекомендации для избирательных комиссий: не более трех человек у стола с бюллетенями, дезинфекторы на входе в участок, физическая дистанция между присутствующими в помещении.

Напомним: 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

14 сентября Кабинет министров утвердил Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов.

В частности, предполагается опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всем людям, которые заходят в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

На входе в помещение избирательной комиссии, помещения для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

В помещениях должна быть нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более 3 человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией, должны быть из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

Члены избирательной комиссии должны придерживаться физического дистанцирования: сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга или разграничиваться барьерами, как то прозрачные экраны.

Протирание дверных ручек, поручней, сидений и т.д. дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку помещения - не реже одного раза в 4 часа.

Обрабатывать отдельные части избирательных урн можно, но нужно не допустить попадания вещества и средств дезинфекции внутрь избирательной урны.

Избиратели должны придерживаться противоэпидемических мер: обработать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, находиться в респираторе или защитной маске.

При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности.

Советуют пользоваться личной ручкой.

Рекомендуют не брать детей на избирательные участки.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания.

Средства защиты должны иметь все члены избирательной комиссии, официальные наблюдатели, полицейские, работники органов, учреждений, на территории которых размещены помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

В случае выявления случая COVID-19 у одного из членов избирательной комиссии, все остальные члены избирательной комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний.

При наличии контакта с больным без применения средств индивидуальной защиты, такие члены избирательной комиссии направляются на самоизоляцию.

Перед работой на специальных избирательных участках, образованных в стационарных учреждениях здравоохранения и учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, членам избирательной комиссии, официальным наблюдателям, полицейским рекомендуется не позднее чем за 72 часа до дня выборов пройти тестирование на наличие COVID-19 методом ПЦР.

После завершения подсчета голосов, передачи протоколов и бюллетеней для голосования в помещении избирательной комиссии проводится заключительная дезинфекция.

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