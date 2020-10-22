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Данілов хоче виробляти зброю з країнами НАТО і натякає на високоточну

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:20
Данілов хоче виробляти зброю з країнами НАТО і натякає на високоточну

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Києву треба зосередитися на реформуванні оборонно-промислового комплексу та виробництві високоточної зброї, а також залучити країни НАТО до виробництва озброєння в Україні.

Джерело: Данілов під час прямого включення з Вашингтоном на тему "Квест для зрілої нації", організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американською радою з питань зовнішньої політики; РНБО

Деталі: Данілов назвав викликом ситуацію в Білорусі після виборча з огляду на російський чинник, а також висловив переконання, що Україна переможе у війні, яку розв’язала Російська Федерація.

За словами Данілова, українські Збройні сили стали "набагато сильнішими і добре озброєними" порівняно з тим, якою була армія на початку російської агресії, і поступово наближаються до стандартів НАТО.

Сьогодні на оборонні потреби виділяється не менше 5% ВВП, сказав він.

Зокрема запланований у проекті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.

За словами секретаря РНБО, "якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч".

Данілов зазначив, що цього року Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО, а в Стратегії національної безпеки, затвердженої президентом 14 вересня, набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та НАТО визначено пріоритетами національних інтересів.

Серед пріоритетів державної політики Секретар РНБО України назвав реформування ОПК "з максимальною корпоратизацією та залученням країн НАТО до спільного виробництва озброєння на території України".

Пряма мова Данілова: "Ми уважно слідкуємо за конфліктами, які зараз тривають, і розуміємо, що нашим пріоритетом є виробництво високоточної зброї у боротьбі з окупантом".

"Українська правда" в Threads

Теми: зброяНАТОРНБО
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