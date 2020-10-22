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Данилов хочет производить оружие со странами НАТО и намекает на высокоточное

Четверг, 22 октября 2020, 12:20

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Киеву нужно сосредоточиться на реформировании оборонно-промышленного комплекса и производстве высокоточного оружия, а также привлечь страны НАТО к производству вооружения в Украине.

Источник: Данилов во время прямого включения с Вашингтоном на тему "Квест для зрелой нации", организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики; СНБО

Детали: Данилов назвал вызовом ситуацию в Беларуси после выборов с учетом российского фактора, а также выразил убеждение, что Украина победит в войне, которую развязала Российская Федерация.

По словам Данилова, украинские Вооруженные силы стали "гораздо сильнее и хорошо вооружены" по сравнению с тем, какой была армия в начале российской агрессии, и постепенно приближаются к стандартам НАТО.

Сейчас на оборонные нужды выделяется не менее 5% ВВП, сказал он.

В частности запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.

По словам секретаря СНБО, "если вдруг РФ решится на эскалацию, будет мощный отпор".

Данилов отметил, что в этом году Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО, а в Стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом 14 сентября, получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО определены приоритетами национальных интересов.

Среди приоритетов государственной политики Секретарь СНБО Украины назвал реформирования ОПК "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины".

Прямая речь Данилова: "Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас происходят, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом".

Темы: оружиеНАТОСНБО


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