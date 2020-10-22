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Фейковий референдум на Харківщині: місцеві депутати вирішили створити псевдоОТГ

Четвер, 22 жовтня 2020, 13:15
Фейковий референдум на Харківщині: місцеві депутати вирішили створити псевдоОТГ

Служба безпеки повідомляє, що завернула спробу сільської ради на Харківщині провести місцевий референдум про створення об’єднаної територіальної громади.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району Харківської області 21.09.2020  підписав незаконне рішення сесії ради про призначення місцевого референдуму для створення об’єднаної територіальної громади.

Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої повинен був стати саме їх населений пункт, має об’єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення "референдуму" депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного".

Деталі: 22 жовтня, на момент початку роботи комісій з проведення місцевого референдуму, правоохоронці почали встановлювати причетних до організації голосування. Також вони вилучили речові докази.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження і попереджають про недопустимість дій, за ст. 110 ККУ, що можуть призвести до порушення цілісності і суверенітету держави.  

Українська правда

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Теми: СБУХарківська областьреферендумвиборидецентралізація
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