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Фейковый референдум в Харьковской области: местные депутаты решили создать псевдоОТО

Четверг, 22 октября 2020, 13:15

Служба безопасности сообщает, что завернула попытку сельского совета в Харьковской области провести местный референдум о создании объединенной территориальной общины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21.09.2020 подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины.

Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. Из-за проведения "референдума" депутаты планировали придать своему решению статус легитимного".

Детали: 22 октября, на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума, правоохранители начали устанавливать причастных к организации голосования. Также они изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следователи начали уголовное производство и предупреждают о недопустимости действий по ст. 110 УК, которые могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства.

Украинская правда
Темы: СБУХарьковская областьреферендумвиборыдецентрализация


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