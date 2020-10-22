Стало відомо, хто з нардепів найбільше заробив у вересні

Тринадцять депутатів Верховної Ради отримали за вересень понад 50 тисяч гривень зарплатні.

Джерело: апарат Верховної Ради у відповідь на інформаційний запит "Української правди".

Деталі: Найбільше заробив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук – майже 60 тисяч гривень. Перелік депутатів, які найбільше заробили у вересні, виглядає так:

59 823 гривні – Руслан Стефанчук ("Слуга Народу")

– Руслан Стефанчук ("Слуга Народу") 56 833 гривні – Олександр Качний ("ОПЗЖ")

– Олександр Качний ("ОПЗЖ") 56 752 гривень – Данило Гетманцев ("Слуги народу")

– Данило Гетманцев ("Слуги народу") 53 335 гривень – Григорій Мамка ("ОПЗЖ")

– Григорій Мамка ("ОПЗЖ") 53 044 гривні – Іван Калаур ("Слуга народу"), Михайло Макаренко (ОПЗЖ), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина")

– Іван Калаур ("Слуга народу"), Михайло Макаренко (ОПЗЖ), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") 52 553 гривні – Валерій Лунченко ("Довіра")

– Валерій Лунченко ("Довіра") 51 925 гривень – Володимир Арешонков ("Довіра")

– Володимир Арешонков ("Довіра") 51 667 гривень – Микола Стефанчук ("Слуга народу")

– Микола Стефанчук ("Слуга народу") 51 499 гривень – Іван Кириленко ("Батьківщина"), Олександр Копиленко ("Слуга народу")

– Іван Кириленко ("Батьківщина"), Олександр Копиленко ("Слуга народу") 50 893 гривні – Андрій Одарченко ("Слуга народу")

З-поміж лідерів фракцій у вересні найбільшу зарплатню отримали голови "Слуги народу" Давид Арахамія, "Голосу" Сергій Рахманін і співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко – по 44 142 гривні. Найменше – очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, усього 8 627 гривень.

Посадові оклади нардепів прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних людей, встановлених на 1 січня року. Так, наприклад, голова парламенту отримує 25 224 гривень (12 мінімумів), голова комітету – 22 071 гривню (10,5 мінімума), а депутат-член комітету – 21 020 гривень (10 мінімумів).

Усі інші кошти "зверху" цієї суми – це надбавки, зокрема за інтенсивність праці, науковий ступінь чи почесні звання. Надбавка за інтенсивність праці дорівнює повному розміру окладу нардепа.

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