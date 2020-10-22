Стало відомо, хто з нардепів найбільше заробив у вересні
Тринадцять депутатів Верховної Ради отримали за вересень понад 50 тисяч гривень зарплатні.
Джерело: апарат Верховної Ради у відповідь на інформаційний запит "Української правди".
Деталі: Найбільше заробив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук – майже 60 тисяч гривень. Перелік депутатів, які найбільше заробили у вересні, виглядає так:
- 59 823 гривні – Руслан Стефанчук ("Слуга Народу")
- 56 833 гривні – Олександр Качний ("ОПЗЖ")
- 56 752 гривень – Данило Гетманцев ("Слуги народу")
- 53 335 гривень – Григорій Мамка ("ОПЗЖ")
- 53 044 гривні – Іван Калаур ("Слуга народу"), Михайло Макаренко (ОПЗЖ), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина")
- 52 553 гривні – Валерій Лунченко ("Довіра")
- 51 925 гривень – Володимир Арешонков ("Довіра")
- 51 667 гривень – Микола Стефанчук ("Слуга народу")
- 51 499 гривень – Іван Кириленко ("Батьківщина"), Олександр Копиленко ("Слуга народу")
- 50 893 гривні – Андрій Одарченко ("Слуга народу")
З-поміж лідерів фракцій у вересні найбільшу зарплатню отримали голови "Слуги народу" Давид Арахамія, "Голосу" Сергій Рахманін і співголова "Європейської солідарності" Ірина Геращенко – по 44 142 гривні. Найменше – очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, усього 8 627 гривень.
Посадові оклади нардепів прив’язані до прожиткового мінімуму для працездатних людей, встановлених на 1 січня року. Так, наприклад, голова парламенту отримує 25 224 гривень (12 мінімумів), голова комітету – 22 071 гривню (10,5 мінімума), а депутат-член комітету – 21 020 гривень (10 мінімумів).
Усі інші кошти "зверху" цієї суми – це надбавки, зокрема за інтенсивність праці, науковий ступінь чи почесні звання. Надбавка за інтенсивність праці дорівнює повному розміру окладу нардепа.
Передісторія:
- 30 вересня народні депутати вирішили, що через спалах COVID-19 у жовтні працюватимуть у Верховній Раді лише 20 жовтня, усі інші робочі дні – в комітетах.
- У вересні Верховна Рада провела 10 пленарних засідань.