Стало известно, кто из нардепов больше всего заработал в сентябре
Тринадцать депутатов Верховной Рады получили за сентябрь более 50 тысяч гривен зарплаты.
Источник: аппарат Верховной Рады в ответ на информационный запрос "Украинской правды".
Детали: больше всего заработал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук – почти 60 тысяч гривен. Перечень депутатов, которые больше всего заработали в сентябре, выглядит так:
- 59 823 гривны – Руслан Стефанчук ( "Слуга народа")
- 56 833 гривны – Александр Качный ( "ОПЗЖ")
- 56 752 гривны – Данил Гетманцев ( "Слуги народа")
- 53 335 гривен – Григорий Мамка ( "ОПЗЖ")
- 53 044 гривны – Иван Калаур ( "Слуга народа"), Михаил Макаренко (ОПЗЖ), Михаил Цимбалюк ( "Батькивщина")
- 52 553 гривны – Валерий Лунченко ("Довира")
- 51 925 гривен – Владимир Арешонков ("Довира")
- 51 667 гривен – Николай Стефанчук ("Слуга народа")
- 51 499 гривен – Иван Кириленко ("Батькивщина"), Александр Копыленко ( "Слуга народа")
- 50 893 гривны – Андрей Одарченко ( "Слуга народа")
Среди лидеров фракций в сентябре наибольшую зарплату получили главы "Слуги народа" Давид Арахамия, "Голоса" Сергей Рахманин и сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – по 44 142 гривны. Меньше всего – руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко, всего 8 627 гривен.
Должностные оклады нардепов привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных людей, установленных на 1 января года. Так, например, председатель парламента получает 25 224 гривен (12 минимумов), председатель комитета – 22 071 гривну (10,5 минимума), а депутат-член комитета – 21 020 гривен (10 минимумов).
Все остальные средства "сверху" этой суммы – это надбавки, в том числе за интенсивность труда, ученую степень или почетные звания. Надбавка за интенсивность труда равна полному окладу нардепа.
Предистория:
- 30 сентября народные депутаты решили, что из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.