Стало известно, кто из нардепов больше всего заработал в сентябре

Тринадцать депутатов Верховной Рады получили за сентябрь более 50 тысяч гривен зарплаты.

Источник: аппарат Верховной Рады в ответ на информационный запрос "Украинской правды".

Детали: больше всего заработал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук – почти 60 тысяч гривен. Перечень депутатов, которые больше всего заработали в сентябре, выглядит так:

59 823 гривны – Руслан Стефанчук ( "Слуга народа")

– Руслан Стефанчук ( "Слуга народа") 56 833 гривны – Александр Качный ( "ОПЗЖ")

– Александр Качный ( "ОПЗЖ") 56 752 гривны – Данил Гетманцев ( "Слуги народа")

– Данил Гетманцев ( "Слуги народа") 53 335 гривен – Григорий Мамка ( "ОПЗЖ")

– Григорий Мамка ( "ОПЗЖ") 53 044 гривны – Иван Калаур ( "Слуга народа"), Михаил Макаренко (ОПЗЖ), Михаил Цимбалюк ( "Батькивщина")

– Иван Калаур ( "Слуга народа"), Михаил Макаренко (ОПЗЖ), Михаил Цимбалюк ( "Батькивщина") 52 553 гривны – Валерий Лунченко ("Довира")

– Валерий Лунченко ("Довира") 51 925 гривен – Владимир Арешонков ("Довира")

– Владимир Арешонков ("Довира") 51 667 гривен – Николай Стефанчук ("Слуга народа")

– Николай Стефанчук ("Слуга народа") 51 499 гривен – Иван Кириленко ("Батькивщина"), Александр Копыленко ( "Слуга народа")

– Иван Кириленко ("Батькивщина"), Александр Копыленко ( "Слуга народа") 50 893 гривны – Андрей Одарченко ( "Слуга народа")

Среди лидеров фракций в сентябре наибольшую зарплату получили главы "Слуги народа" Давид Арахамия, "Голоса" Сергей Рахманин и сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – по 44 142 гривны. Меньше всего – руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко, всего 8 627 гривен.

Должностные оклады нардепов привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных людей, установленных на 1 января года. Так, например, председатель парламента получает 25 224 гривен (12 минимумов), председатель комитета – 22 071 гривну (10,5 минимума), а депутат-член комитета – 21 020 гривен (10 минимумов).

Все остальные средства "сверху" этой суммы – это надбавки, в том числе за интенсивность труда, ученую степень или почетные звания. Надбавка за интенсивность труда равна полному окладу нардепа.

Предистория: