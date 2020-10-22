Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, кто из нардепов больше всего заработал в сентябре

Четверг, 22 октября 2020, 15:17
Стало известно, кто из нардепов больше всего заработал в сентябре

Тринадцать депутатов Верховной Рады получили за сентябрь более 50 тысяч гривен зарплаты.

Источник: аппарат Верховной Рады в ответ на информационный запрос "Украинской правды".

Детали: больше всего заработал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук – почти 60 тысяч гривен. Перечень депутатов, которые больше всего заработали в сентябре, выглядит так:

  • 59 823 гривны – Руслан Стефанчук ( "Слуга народа")
  • 56 833 гривны – Александр Качный ( "ОПЗЖ")
  • 56 752 гривны – Данил Гетманцев ( "Слуги народа")
  • 53 335 гривен – Григорий Мамка ( "ОПЗЖ")
  • 53 044 гривны – Иван Калаур ( "Слуга народа"), Михаил Макаренко (ОПЗЖ), Михаил Цимбалюк ( "Батькивщина")
  • 52 553 гривны – Валерий Лунченко ("Довира")
  • 51 925 гривен – Владимир Арешонков ("Довира")
  • 51 667 гривен – Николай Стефанчук ("Слуга народа")
  • 51 499 гривен – Иван Кириленко ("Батькивщина"), Александр Копыленко ( "Слуга народа")
  • 50 893 гривны – Андрей Одарченко ( "Слуга народа")

Среди лидеров фракций в сентябре наибольшую зарплату получили главы "Слуги народа" Давид Арахамия, "Голоса" Сергей Рахманин и сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – по 44 142 гривны. Меньше всего – руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко, всего 8 627 гривен.

Должностные оклады нардепов привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных людей, установленных на 1 января года. Так, например, председатель парламента получает 25 224 гривен (12 минимумов), председатель комитета – 22 071 гривну (10,5 минимума), а депутат-член комитета – 21 020 гривен (10 минимумов).

Все остальные средства "сверху" этой суммы – это надбавки, в том числе за интенсивность труда, ученую степень или почетные звания. Надбавка за интенсивность труда равна полному окладу нардепа.

Предистория:

  • 30 сентября народные депутаты решили, что из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.
  • В сентябре Верховная Рада провела 10 пленарных заседаний.

Украинская правда
Темы: зарплатыВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
зарплаты
Рада приняла закон о доплатах военным
С начала войны у 4 из 10 украинцев уменьшились доходы - опрос
Силовики просят Раду отложить рассмотрение постановления о 30 тысячах для военных
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: