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Она уникальна: Зеленский рассказал об украинской вакцине от COVID-19

Четверг, 22 октября 2020, 15:52
Она уникальна: Зеленский рассказал об украинской вакцине от COVID-19

Президент Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса и назвал ее уникальной.

ИсточникТСН со ссылкой на интервью Зеленского четырем телеканалам

Прямая речь: "Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, но впрочем велись.

Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае".

Детали: По словам Зеленского, разработкой украинской вакцины занимались более чем полгода и пока она проходит тестирование.

Министр здравоохранения Максим Степанов 22 октября заявил, что в украинской вакцины хорошие перспективы: "Я верю в украинских ученых, в украинских врачей, в наши разработки. Разумеется, чтобы они происходили, нам нужно максимально привлечь внимание к нашей науке, ученых и врачей. У нас очень простая цель: мы хотим восстановить полностью все производство и разработку вакцин на территории Украины".

Что было раньше: 20 октября Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусЗеленскийУкраина
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