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У Кремлі прокоментували візит глави зовнішньої розвідки РФ до Мінська

Четвер, 22 жовтня 2020, 15:58

У Кремлі кажуть, що взаємодія спецслужб Росії та Білорусі не пов'язана з подіями в республіці після виборів.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова: "Ви бачите, що в даному випадку мова йде про співпрацю зовнішньої розвідки, і в рамках Союзної держави існують механізми взаємодії в усіх напрямках, включаючи і (співробітництво) по роботі спеціальних служб. Настільки велика йде взаємодія, причому це ніяк не пов'язано з подіями в Білорусі.

Деталі: Таким чином Пєсков прокоментував візит глави служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна в Мінськ.

За словами Пєскова, по лінії взаємодії розвідок двох країн "відбувається і обмін інформацією, і спільні заходи, обмін візитами, обмін контактами" і що "це абсолютно нормально" в рамках Союзної держави.

Відповідаючи на питання про мету поїздки Наришкіна в Мінськ, Пєсков зауважив, що це питання "не про путінську тематику порядку денного", і зовсім не обов'язково анонсувати всі події і всі контакти, які відбуваються на різних рівнях між Росією і Білоруссю.

Пєсков також не став відповідати на питання про порядок візиту глави російської СЗР.

Що передувало: Глава служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін прибув до Мінська вранці 22 жовтня. Він зустрівся з Олександром Лукашенком і передав йому "вітання" від президента РФ.

Теми: РосіяБілорусьрозвідка


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