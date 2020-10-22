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Голова зовнішньої розвідки Росії в Лукашенка: Спецслужби можуть зробити ще багато

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:59
belta.by

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко заявив, що спецслужби можуть зробити ще багато для захисту інтересів Білорусі та Росії.

Джерело: БЕЛТА

Деталі: Керівник СЗР передав Лукашенкові "привіт від Володимира Володимировича" Путіна і подякував за організацію в Мінську засідання колегії двох спецслужб.

Лукашенко зазначив, що в цьому "шаленому світі, особливо очманілому від цієї пандемії й тощо, друзів у нас не багато", і у всіх є інтерес до Росії та Білорусі.

Лукашенко вважає, що потрібно "реагувати", і сподівається домовитися з РФ про спільну роботу "на благо наших народів".

 
belta.by

Пряма мова Лукашенка: "Не секрет, наша зустріч зробить зараз якийсь відповідний вибух у ЗМІ, особливо в інтернеті. Та ми й не приховуємо, обстановка навколо нас непроста, я маю на увазі Союзної держави. Спасибі вам за ту інформацію, яку ви регулярно доводите до наших спецслужб і до мене в тому числі".

Пряма мова Наришкіна: "Я абсолютно згоден із оцінками ступеня напруженості ситуації, яка існує в світі в цілому і в тому числі навколо наших із вами країн. Я впевнений у тому, що спецслужби можуть зробити ще багато і багато, щоб забезпечити інтереси і наших держав, наших громадян, захистити від тих загроз, які з певною періодичністю виникають".

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі, що відбулися 9 серпня 2020 року, у країні тривають протести проти Олександра Лукашенка і з вимогою нових чесних виборів.

У серпні стало відомо, що українські спецслужби довго готували масштабну операцію із затримання групи російських найманців, зокрема з ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі, але в липні спецоперація провалилася через витік інформації з Офісу президента України.

32 російських громадян передали Росії, хоча офіційний Київ просив про їх екстрадицію.

На початку вересня Олександр Лукашенко заявляв, що білоруська розвідка перехопила нібито розмову Варшави й Берліна, яка свідчить, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального не було, а була фальсифікація.

Матеріали білоруської розвідки передали ФСБ РФ. У Кремлі теж ознайомилися з записом, але не дали йому публічних оцінок.

УП
Теми: БілорусьЛукашенкоРосіярозвідка


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