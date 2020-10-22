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В Кремле прокомментировали визит главы внешней разведки РФ в Минск

Четверг, 22 октября 2020, 15:58

В Кремле говорят, что взаимодействие спецслужб России и Беларуси не связано с событиями в республике после выборов.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь: "Вы видите, что в данном случае речь идет о сотрудничестве внешней разведки, и в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и (сотрудничество) по работе специальных служб. Настолько обширное идет взаимодействие, причем это никак не связано с событиями в Беларуси".

Детали: Таким образом Песков прокомментировал визит главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Минск

По словам Пескова, по линии взаимодействия разведок двух стран "происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами" и что "это совершенно нормально" в рамках Союзного государства.

Отвечая на вопрос о цели поездки Нарышкина в Минск, Песков заметил, что это вопрос "не о путинской тематике повестки дня", и совершенно не обязательно анонсировать все события и все контакты, которые происходят на разных уровнях между Россией и Беларусью.

Песков также не стал отвечать на вопрос о повестке визита главы российской СВР.

Что предшествовало: Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прибыл в Минск утром 22 октября. Он встретился с Александром Лукашенко и передал ему "приветствие" от президента РФ.

Темы: РосcияБеларусьразведка


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