У керівництві ОП найбільше заробляє призначений ще Порошенком “фахівець з реформ”

Очільник апарату Офісу президента Олексій Дніпров, який був призначений ще Петром Порошенком, заробляє найбільше у відомстві і отримує щомісячну надбавку як фахівець з питань реформ.

Джерело: відповідь Державного управління справами на запит УП

Деталі: За вересень 2020 року Дніпров заробив 113,9 тисячі гривень – це більше, ніж у будь-кого з керівництва відомства.

Серед іншого, керівник апарату отримує сталу надбавку у 40,5 тисячі (у вересні – 36,8 тисячі) "за виконання особливо важливої роботи за посадою фахівця з питань реформ".

При цьому посадовий оклад чиновника за вересень склав 34,4 тисячі. Він отримав ще низку надбавок, зокрема, за ранг держслужбовця, вислугу років, роботу в умовах режимних обмежень, а також оплату відпустки, премію, перерахунок зарплати за серпень, відповідно до рішення Конституційного Суду.

З його доходу за вересень сплачено 22,2 тисячі гривень податків.

Інші працівники керівництва Офісу президента отримали значно менші зарплати.

Голова ОП Андрій Єрмак – 42,6 тисячі гривень (з них 8,3 тисячі сплачено податків).

Його перший заступник Сергій Трофімов – 38,99 тисяч гривень (заплачено 7,6 тисячі гривень податків).

Заступникам керівника Офісу заплатили такі суми:

Юрію Костюку – 34,4 тисячі гривень (з яких 6,7 тисяч податків)

Кирилу Тимошенку – 34,4 тисячі гривень (6,7 тисяч податків);

Андрію Смирнову – 35,1 тисячі гривень (6,8 тисячі податків);

Ігорю Жовкві – 42,3 тисячі гривень (8,2 тисячі податків);

Роману Машовцю – 41,8 тисячі гривень (8,1 тисячі податків);

Юлії Ковалів – 33,7 тисячі гривень (6,6 тисчі податків);

Юлії Соколовській – 38,3 тисячі гривень (7,5 тисячі податків);

Олегу Татарову – 36,5 тисячі гривень (7,3 тисячі податків).

До цих сум також входять як посадові оклади, від 15 до 18 тисяч гривень, так і надбавки і премії.

Що було раніше: Тринадцять депутатів Верховної Ради отримали за вересень понад 50 тисяч гривень зарплатні. Найбільше заробив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.