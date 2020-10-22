Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У керівництві ОП найбільше заробляє призначений ще Порошенком “фахівець з реформ”

Четвер, 22 жовтня 2020, 17:19
У керівництві ОП найбільше заробляє призначений ще Порошенком “фахівець з реформ”

Очільник апарату Офісу президента Олексій Дніпров, який був призначений ще Петром Порошенком, заробляє найбільше у відомстві і отримує щомісячну надбавку як фахівець з питань реформ.

Джерело: відповідь Державного управління справами на запит УП

Деталі: За вересень 2020 року Дніпров заробив 113,9 тисячі гривень – це більше, ніж у будь-кого з керівництва відомства.

Серед іншого, керівник апарату отримує сталу надбавку у 40,5 тисячі (у вересні – 36,8 тисячі) "за виконання особливо важливої роботи за посадою фахівця з питань реформ".

При цьому посадовий оклад чиновника за вересень склав 34,4 тисячі. Він отримав ще низку надбавок, зокрема, за ранг держслужбовця, вислугу років, роботу в умовах режимних обмежень, а також оплату відпустки, премію, перерахунок зарплати за серпень, відповідно до рішення Конституційного Суду.

З його доходу за вересень сплачено 22,2 тисячі гривень податків.

Інші працівники керівництва Офісу президента отримали значно менші зарплати.

Голова ОП Андрій Єрмак – 42,6 тисячі гривень (з них 8,3 тисячі сплачено податків).  

Його перший заступник Сергій Трофімов – 38,99 тисяч гривень (заплачено 7,6 тисячі гривень податків).

Заступникам керівника Офісу заплатили такі суми:

  • Юрію Костюку – 34,4 тисячі гривень (з яких 6,7 тисяч податків)
  • Кирилу Тимошенку – 34,4 тисячі гривень (6,7 тисяч податків);
  • Андрію Смирнову – 35,1 тисячі гривень (6,8 тисячі податків);
  • Ігорю Жовкві – 42,3 тисячі гривень (8,2 тисячі податків);
  • Роману Машовцю – 41,8 тисячі гривень (8,1 тисячі податків);
  • Юлії Ковалів – 33,7 тисячі гривень (6,6 тисчі податків);
  • Юлії Соколовській – 38,3 тисячі гривень (7,5 тисячі податків);
  • Олегу Татарову – 36,5 тисячі гривень (7,3 тисячі податків).

До цих сум також входять як посадові оклади, від 15 до 18 тисяч гривень, так і надбавки і премії.

Що було раніше: Тринадцять депутатів Верховної Ради отримали за вересень понад 50 тисяч гривень зарплатні. Найбільше заробив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентазарплатиПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: