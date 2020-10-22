В руководстве ОП больше всех зарабатывает назначенный еще Порошенко "специалист по реформам"

Глава аппарата Офиса президента Алексей Днипров, который был назначен еще Петром Порошенко, зарабатывает больше всех в руководстве ведомства и получает ежемесячную надбавку как специалист по вопросам реформ.

Источник: ответ Государственного управления делами на запрос УП

Детали: За сентябрь 2020 года Днепров заработал 113,9 тысячи гривен – это больше, чем у кого-либо в руководстве ведомства.

Среди прочего, руководитель аппарата получает постоянную надбавку в 40,5 тысячи (в сентябре – 36,8 тысячи) "за выполнение особо важной работы по должности специалиста по вопросам реформ".

При этом должностной оклад чиновника за сентябрь составил 34,4 тысячи. Он получил еще ряд надбавок, в частности, за ранг госслужащего, выслугу лет, работу в условиях режимных ограничений, а также оплату отпуска, премии, перерасчет зарплаты за август, согласно решению Конституционного Суда.

С его дохода за сентябрь выплачено 22,2 тысячи гривен налогов.

Другие работники руководства Офиса президента получили значительно меньшие зарплаты.

Глава ОП Андрей Ермак – 42,6 тысячи гривен (из них 8,3 тысячи уплачено налогов).

Его первый заместитель Сергей Трофимов – 38,99 тысячи гривен (заплачено 7,6 тысячи гривен налогов).

Заместителям руководителя Офиса заплатили такие суммы:

Юрию Костюку – 34,4 тысячи гривен (из которых 6,7 налогов)

Кириллу Тимошенко – 34,4 тысячи гривен (из которых 6,7 тысячи налогов);

Андрею Смирнову – 35,1 тысячи гривен (6,8 тысячи налогов);

Игорь Жовкве – 42,3 тысячи гривен (8,2 тысячи налогов);

Роману Машовцу – 41,8 тысячи гривен (8,1 тысячи налогов);

Юлии Ковалив – 33,7 тысячи гривен (6,6 тысяч налогов);

Юлии Соколовской – 38,3 тысячи гривен (7,5 тысячи налогов);

Олегу Татарову – 36,5 тысячи гривен (7,3 тысячи налогов).

В эти суммы также входят как должностные оклады, от 15 до 18 тысяч гривен, так и надбавки и премии.

Что было раньше: Тринадцать депутатов Верховной Рады получили за сентябрь более 50 тысяч гривен зарплаты. Больше всего заработал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.