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Зеленський розповів, як змінювали голову Геокадастру: Погрози, дзвінки, бандити

Четвер, 22 жовтня 2020, 18:31
Зеленський розповів, як змінювали голову Геокадастру: Погрози, дзвінки, бандити
Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявляє, що проводити якісь зміни у країні дуже непросто через "лобістів" у різних сферах – складно навіть змінити керівника якогось відомства, бо відразу йдуть погрози і приїжджають "бандити".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю 4 телеканалам  

Пряма мова: "Цього Лещенка (глава Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко – ред.), хлопця, я його не знаю. Я його не знав до моменту, коли я почав займатись політикою. Навіть просто назначити його головою Геокадастру було складно: щодня погрози, їздять машини, якісь бандити, якісь дзвінки. "Збивали" уже тут в уряді. Призначаємо – і то його "збивають". Ось що відбувається в країні, тому це складна ситуація. Бо неможна просто наприклад надати підозру".

Деталі: Зеленський відзначив, що новий голова Держгеокадастру відразу відкрив усі цифри і повідомив, що 5 мільйонів га землі у держави украли, і лишилось лише 2 млн га державних земель.

Президент пообіцяв відкрити дані і по виведених у приватну власність 5 млн га, хоча зазначив, що це буде непросто, бо "частина тих людей, які забрали і вкрали землю, знаходяться у Верховній Раді, велика частина з цих людей – це лобісти земельні".  

Передісторія:

  • 25 травня Кабінет міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Держгеокадастру.
  • Звільнений голова Держгеокадастру Денис Башлик повідомив, що дізнався про звільнення з інтернету, та вважає його політичним рішенням.
  • 10 червня Кабмін призначив уповноваженого президента із земельних питань Романа Лещенка головою Держгеокадастру.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийземля
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