Зеленский рассказал, как меняли главу Геокадастра: Угрозы, звонки, бандиты

Президент Владимир Зеленский заявляет, что проводить какие-то изменения в стране очень непросто из-за "лоббистов" в разных сферах – сложно даже сменить руководителя какого-то ведомства, потому что сразу идут угрозы и приезжают "бандиты".

Источник: Зеленский в интервью 4 телеканалам

Прямая речь: "Этого Лещенко (глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко – ред.), парня, я его не знаю. Я его не знал до момента, когда я начал заниматься политикой. Даже просто назначить его председателем Геокадастра было сложно: ежедневно угрозы, ездят машины, какие-то бандиты, какие-то звонки. "Сбивали" уже здесь в правительстве. Назначаем – и то его "сбивают". Вот что происходит в стране, поэтому это сложная ситуация. Потому нельзя просто, например, вручить подозрение".

Детали: Зеленский отметил, что новый глава Госгеокадастра сразу открыл все цифры и сообщил, что 5 млн га земли у государства украли, и осталось только 2 млн га государственных земель.

Президент пообещал открыть данные и по выведенным в частную собственность 5 млн га, хотя отметил, что это будет непросто, потому что "часть тех людей, которые забрали и украли землю, находятся в Верховной Раде, большая часть из этих людей – это лоббисты земельные".