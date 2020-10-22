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"Сыходзь брэхлівы кабыздох": проти Лукашенка в Мінську вийшли люди з інвалідністю

Четвер, 22 жовтня 2020, 20:38
Сыходзь брэхлівы кабыздох: проти Лукашенка в Мінську вийшли люди з інвалідністю
Радіо Свобода

У столиці Білорусі вже вдруге пройшов марш протесту людей з інвалідністю - прихильників змін.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: 22 жовтня біля Червоного костьолу на площі Незалежності в Мінську на акцію протесту "Марш людей з (не) обмеженими можливостями" зібралися противники режиму Лукашенка.

 
усі фото - РАДіо свобода
 

Мітингувальники прийшли з квітами, біло-червоно-білими прапорами і стрічками, плакатом з написом "Скованные одной цепью, связанные одной целью".

До костелу прийшов і відомий громадський діяч, 83-річний поет Ян Гриб.

Волонтери принесли під храм воду і гарячі напої, учасників акції пригощали печивом.

Незабаром учасники маршу рушили тротуаром проспекту Незалежності.

 

Демонстранти періодично скандували "Нові вибори!", "Хай живе Білорусь!", "Вірим, можем, переможем!", "Іди геть!" та інші гасла.

 

Дійшовши до столичного ГУМу, колона повернула і пішла по вулиці Леніна, оскільки підземний перехід дуже незручний для людей з інвалідністю, потім - до готелю "Європа" і далі в бік Жовтневої площі.

На площі учасники маршу вишикувалися ланцюжком. Через деякий час демонстранти розійшлися. Загалом акція тривала близько 2 годин. За інформацією БелаПАН, в ній взяли участь близько ста осіб.

 

Це вже другий марш людей з інвалідністю на знак протесту проти фальсифікованих президентських виборів (перший пройшов 15 жовтня).

Нагадаємо: В Білорусі більше двох місяців тривають багатотисячні протести проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля силовиків. Робітники на підприємствах оголошують страйки, в столиці та інших містах проходять "жіночі марші", студентські акції, до протесту також приєдналися пенсіонери. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусь
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