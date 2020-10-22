"Сыходзь брэхлівы кабыздох": против Лукашенко в Минске вышли люди с инвалидностью

В столице Беларуси уже во второй раз прошел марш протеста людей с инвалидностью – сторонников перемен.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: 22 октября возле Красного костела на площади Независимости в Минске на акцию протеста "Марш людей с (не) ограниченными возможностями" собрались противники режима Лукашенко.

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Митингующие пришли с цветами, бело-красно-белыми флагами и лентами, плакатом с надписью "Скованные одной цепью, связанные одной целью".

К костелу пришел и известный общественный деятель, 83-летний поэт Ян Гриб.

Волонтеры принесли под храм воду и горячие напитки, участников акции угощали печеньем.

Вскоре участники марша пошли по тротуару проспекта Независимости.

Демонстранты периодически скандировали "Новые выборы!", "Да здравствует Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Уходи!" и другие лозунги.

Дойдя до столичного ГУМа, колонна повернула и пошла по улице Ленина, поскольку подземный переход очень неудобен для людей с инвалидностью, затем - к гостинице "Европа" и далее в сторону Октябрьской площади.

На площади участники марша выстроились цепочкой. Через некоторое время демонстранты разошлись. В общей сложности акция длилась около 2 часов. По информации БелаПАН, в ней приняли участие около ста человек.

Это уже второй марш людей с инвалидностью в знак протеста против фальсифицированных президентских выборов (первый прошел 15 октября).

Напомним: В Беларуси более двух месяцев продолжаются многотысячные протесты против сфальсифицированных выборов президента и произвола силовиков. Рабочие на предприятиях объявляют забастовки, в столице и других городах проходят "женские марши", студенческие акции, к протесту также присоединились пенсионеры.