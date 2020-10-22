У Києві кандидат в депутати організував "сітку" підкупу виборців

У четвер 22 жовтня оперативники Нацполіції викрили кандидата в депутати до Київської міської ради та його помічника в організації "сітки" підкупу виборців.

Джерело: Київська міська прокуратура, Департамент стратегічних розслідувань НПУ, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Поліцейські встановили, що до організації "сітки" підкупу виборців причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата.

За даними джерел УП, йдеться про представника партії Олександра Омельченка "Єдність".

Підозрюваних викрили під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. Крім цього, у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

Під час обшуку вилучили списки громадян одного з районів столиці, конверти з грошима, чорнові записи та інші речові докази.

За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо: 15 жовтня в Одесі також викрили "сітку" підкупу виборців: за голос обіцяли 1000 грн.