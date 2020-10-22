Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві кандидат в депутати організував "сітку" підкупу виборців

Четвер, 22 жовтня 2020, 21:26

У четвер 22 жовтня оперативники Нацполіції викрили кандидата в депутати до Київської міської ради та його помічника в організації "сітки" підкупу виборців.

Джерело: Київська міська прокуратура, Департамент стратегічних розслідувань НПУ, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Поліцейські встановили, що до організації "сітки" підкупу виборців причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата.

За даними джерел УП, йдеться про представника партії Олександра Омельченка "Єдність".

Підозрюваних викрили під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців. Крім цього, у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

Під час обшуку вилучили списки громадян одного з районів столиці, конверти з грошима, чорнові записи та інші речові докази.

За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо: 15 жовтня в Одесі також викрили "сітку" підкупу виборців: за голос обіцяли 1000 грн.

 

Українська правда
Теми: Київвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників

Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби

Зеленський про Кернеса та інших мерів: Через них загинула велика кількість людей

Вільна економічна зона на Донбасі допоможе завершити війну – Зеленський

"Динамо" Київ може збанкрутувати через борг перед "Приватбанком" – ЗМІ

У керівництві ОП найбільше заробляє призначений ще Порошенком “фахівець з реформ”

Усі новини...
Київ
Під Києвом - пожежа на хімпідприємстві, є постраждалі
Поліція шукає вандала, який подзюрив на алеї Небесної Сотні у Києві
Водій "Мерседеса", який став винуватцем смерті цілої родини, постане перед судом
Останні новини
21:55
Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників
21:38
Новини економіки: в ДАБІ виявили масштабну корупцію, дороги віддадуть приватним інвесторам
21:26
фото, відеоУ Києві кандидат в депутати організував "сітку" підкупу виборців
21:13
Курс валют: як гривня відреагувала на рішення по обліковій ставці
20:55
Путін заявив, що особисто просив відпустити Навального на лікування
20:38
фото, відео"Сыходзь брэхлівы кабыздох": проти Лукашенка в Мінську вийшли люди з інвалідністю
20:24
Зеленський впевнений, що Україні заважають отримати транш від МВФ "окремі люди"
20:03
Пожежі на Луганщині: ДБР "взялося" за посадовців ДСНС
19:42
Уряд звільнив керівників усіх органів містобудування
19:27
ЄС запровадив санкції проти керівника ГРУ РФ через хакерську атаку на Бундестаг
Усі новини...