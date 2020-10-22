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В Киеве кандидат в депутаты организовал "сетку" подкупа избирателей

Четверг, 22 октября 2020, 21:26

В четверг 22 октября оперативники Нацполиции разоблачили кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника в организации "сетки" подкупа избирателей.

Источник: Киевская городская прокуратура, Департамент стратегических расследований НПУ, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: Полицейские установили, что к организации "сетки" подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голос они предлагали 1000 гривен 500 гривен - до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата.

По данным источников УП, речь идет о представителе партии Александра Омельченко "Единство".

Подозреваемых разоблачили при получении средств для дальнейшего подкупа избирателей. Кроме этого, у злоумышленников изъяли список с указанием граждан, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата.

За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Напомним: 15 октября в Одессе также разоблачили "сетку" подкупа избирателей: за голос обещали 1000 грн.

 

Украинская правда
Темы: Киеввиборы


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