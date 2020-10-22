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Хакер з Нідерландів зламав twitter Трампа, вгадавши пароль з 5 спроби

Четвер, 22 жовтня 2020, 22:56
Хакер з Нідерландів зламав twitter Трампа, вгадавши пароль з 5 спроби

Спеціаліст з кібербезпеки з Нідерландів, співзасновник некомерційної організації GDI Foundation Віктор Геверс заявив, що отримав доступ до twitter-акаунту президента США Дональда Трампа, вгадавши його пароль.

Джерело: нідерландське видання de Volkskrant, TechCrunch

Деталі: Хакер повідомив, що пароль - "maga2020!". Це скорочення від фрази "Make America Great Again" - передвиборного гасла Трампа.

Геверс розповів, що вгадав пароль 16 жовтня, на це у нього пішло п'ять спроб. Він повідомив, що його не заблокували після чотирьох спроб, а обліковий запис Трампа не був захищений двофакторною аутентифікацією (при вході не потрібне, наприклад, смс-підтвердження – ред.).

За його словами, після отримання доступу до сторінки Трампа він відразу ж повідомив про це ЦРУ, ФБР, команду президента та соцмережу.

Наступного дня, 17 жовтня, Геверс зауважив, що в акаунті Трампа включили двофакторну аутентифікацію. Ще через два дні з ним зв'язалася Секретна служба США, якій Геверс переслав всю наявну інформацію.

Видання TechCrunch опублікувало, як воно запевняє, скріншот Геверса після злому аккаунта президента США.

Нагадаємо: 6 жовтня Твіттер приховав  пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

 
Victor Gevers

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампхакериСШАвибори
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