Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Хакер з Нідерландів зламав twitter Трампа, вгадавши пароль з 5 спроби

Четвер, 22 жовтня 2020, 22:56

Спеціаліст з кібербезпеки з Нідерландів, співзасновник некомерційної організації GDI Foundation Віктор Геверс заявив, що отримав доступ до twitter-акаунту президента США Дональда Трампа, вгадавши його пароль.

Джерело: нідерландське видання de Volkskrant, TechCrunch

Деталі: Хакер повідомив, що пароль - "maga2020!". Це скорочення від фрази "Make America Great Again" - передвиборного гасла Трампа.

Геверс розповів, що вгадав пароль 16 жовтня, на це у нього пішло п'ять спроб. Він повідомив, що його не заблокували після чотирьох спроб, а обліковий запис Трампа не був захищена двофакторною уутентифікацією (при вході не потрібне, наприклад, смс-підтвердження – ред.).

За його словами, після отримання доступу до сторінки Трампа він відразу ж повідомив про це ЦРУ, ФБР, команду президента та соцмережу.

Наступного дня, 17 жовтня, Геверс зауважив, що в акаунті Трампа включили двухфакторную аутентифікацію. Ще через два дні з ним зв'язалася Секретна служба США, якій Геверс переслав всю наявну інформацію.

Видання TechCrunch опублікувало, як воно запевняє, скріншот Геверса після злому аккаунта президента США.

Нагадаємо: 6 жовтня Твіттер приховав  пост Трампа, в якому він стверджував, що сезонний грип небезпечніший, ніж коронавірус.

 
Victor Gevers

Теми: ТрампхакериСШАвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників

Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби

Зеленський про Кернеса та інших мерів: Через них загинула велика кількість людей

Вільна економічна зона на Донбасі допоможе завершити війну – Зеленський

"Динамо" Київ може збанкрутувати через борг перед "Приватбанком" – ЗМІ

У керівництві ОП найбільше заробляє призначений ще Порошенком “фахівець з реформ”

Усі новини...
Трамп
Адвокат Трампа з'явиться у новому фільмі про "Бората": каже, що його підставили
У 2019 році в Києві продавали компромат на Байдена за $5 мільйонів — TIME
Трамп закликав генпрокурора США провести розслідування щодо сина Байдена
Останні новини
23:29
На Буковині другий день поспіль рекорд заражень COVID
22:56
Хакер з Нідерландів зламав twitter Трампа, вгадавши пароль з 5 спроби
22:19
фото, відео"Схеми" показали гостей з весілля пасинка Медведчука
21:55
Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників
21:38
Новини економіки: в ДАБІ виявили масштабну корупцію, дороги віддадуть приватним інвесторам
21:26
фото, відеоУ Києві кандидат в депутати організував "сітку" підкупу виборців
21:13
Курс валют: як гривня відреагувала на рішення по обліковій ставці
20:55
Путін заявив, що особисто просив відпустити Навального на лікування
20:38
фото, відео"Сыходзь брэхлівы кабыздох": проти Лукашенка в Мінську вийшли люди з інвалідністю
20:24
Зеленський впевнений, що Україні заважають отримати транш від МВФ "окремі люди"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!