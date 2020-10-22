Хакер из Нидерландов взломал twitter Трампа, угадав пароль с 5 попытки

Специалист по кибербезопасности из Нидерландов, сооснователь некоммерческой организации GDI Foundation Виктор Геверс заявил, что получил доступ к twitter-аккаунту президента США Дональда Трампа, угадав его пароль.

Источник: голландское издание de Volkskrant, TechCrunch

Детали: Хакер сообщил, что пароль Трампа – "maga2020!". Это сокращение от фразы "Make America Great Again" – предвыборного лозунга Трампа.

Геверс рассказал, что угадал пароль 16 октября, на это у него ушло пять попыток. Он сообщил, что его не заблокировали после четырех попыток, а учетная запись Трампа не была защищена двухфакторной аутентификацией (при входе не требуется, например, смс-подтверждение – ред.).

По его словам, после получения доступа к странице Трампа он сразу же уведомил об этом ЦРУ, ФБР, команду Трампа и соцсеть.

На другой день, 17 октября, Геверс заметил, что в аккаунте Трампа включили двухфакторную аутентификацию. Еще через два дня с ним связалась Секретная служба США, которой Геверс переслал всю имеющуюся информацию.

Издание TechCrunch опубликовало, как оно уверяет, скриншот Геверса после взлома аккаунта президента США.

Напомним: 6 октября Twitter спрятал пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.