На Буковині другий день поспіль рекорд заражень COVID
Четвер, 22 жовтня 2020, 23:29
У Чернівецькій області зафіксували 249 нових заражень коронавірусом – це рекорд від початку пандемії та на 1 більше, ніж 21 жовтня.
Джерело: глава ОДА Сергій Осачук у Facebook
Деталі: Протягом 22 жовтня в регіоні зафіксували 249 нових заражень, а одужали 93 людини. Чотири людини від коронавірусу померли за останні 24 години.
Тестів цієї доби провели 1034.
Наразі кількість захворювань від початку пандемії налічує 18811, а 423 людини померли.
Опубліковано Сергій Осачук Четвер, 22 жовтня 2020 р.
Нагадаємо: За добу 21 жовтня в Україні діагноз COVID-19 поставили 7 053 людям, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 116 пацієнтів.
Українська правда