На Буковині другий день поспіль рекорд заражень COVID

У Чернівецькій області зафіксували 249 нових заражень коронавірусом – це рекорд від початку пандемії та на 1 більше, ніж 21 жовтня.

Джерело: глава ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Протягом 22 жовтня в регіоні зафіксували 249 нових заражень, а одужали 93 людини. Чотири людини від коронавірусу померли за останні 24 години.

Тестів цієї доби провели 1034.

Наразі кількість захворювань від початку пандемії налічує 18811, а 423 людини померли.

Нагадаємо: За добу 21 жовтня в Україні діагноз COVID-19 поставили 7 053 людям, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 116 пацієнтів.