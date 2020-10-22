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На Буковине второй день подряд рекорд заражений COVID

Четверг, 22 октября 2020, 23:29

В Черновицкой области зафиксировали 249 новых заражений коронавирусом - это рекорд с начала пандемии и на 1 больше, чем 21 октября.

Источник: глава ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: В течение 22 октября в регионе зафиксировали 249 новых заражений, а выздоровели 93 человека. Четыре жителя региона умерли от коронавируса за последние 24 часа.

Тестов за эти сутки провели 1034.

Количество заболеваний с начала пандемии насчитывает 18811, а 423 человека умерли.

Опубліковано Сергій Осачук Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Напомним: За сутки 21 октября в Украине диагноз COVID-19 поставили 7053 людям, умерли от осложнений коронавирусной болезни 116 пациентов.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия


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