На Буковине второй день подряд рекорд заражений COVID

В Черновицкой области зафиксировали 249 новых заражений коронавирусом - это рекорд с начала пандемии и на 1 больше, чем 21 октября.

Источник: глава ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: В течение 22 октября в регионе зафиксировали 249 новых заражений, а выздоровели 93 человека. Четыре жителя региона умерли от коронавируса за последние 24 часа.

Тестов за эти сутки провели 1034.

Количество заболеваний с начала пандемии насчитывает 18811, а 423 человека умерли.

Напомним: За сутки 21 октября в Украине диагноз COVID-19 поставили 7053 людям, умерли от осложнений коронавирусной болезни 116 пациентов.