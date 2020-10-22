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"Зоря" поступилася "лисицям" у Лізі Європи

Четвер, 22 жовтня 2020, 23:52
Зоря поступилася лисицям у Лізі Європи

У стартовому матчі групового турніру Ліги Європи луганська "Зоря" поступилася англійському "Лестеру" з рахунком 0:3.

Поєдинок пройшов у четвер 22 жовтня в Лестері.

"Зоря" добре увійшла в гру і мало в чому поступалася "лисицям" до пропущеного голу. Українці навіть першими створили гольовий момент. На 22-й хвилині Владислав Кабаєв бив із забійної дистанції, але не зумів переграти Каспера Шмейхеля. Перша ж небезпечна атака "Лестера" завершилася голом у ворота луганської команди. Після удару Харві Барнса м`яч влучив у штангу воріт, і Джеймс Меддісон у штовханині у воротарському майданчику забив з кількох метрів - 1:0.

На 41-й хвилині помилився з пасом Шмейхель, і Дмитро Іванісеня не зумів влучити у ворота. Ще в одному з моментів чудово зіграв голкіпер "Зорі" Микита Шевченко, котрий парирував удар Барнса.

На 45-й хвилині "Лестер" забиває другий гол. Барнса вивели сам на сам з Шевченком і той легко переграв воротаря "Зорі" - 2:0.

У другому таймі "Зоря" зіграла в пасивний футбол і отримала ще один гол, хоча був шанс закінчити матч з більш розгромним рахунком. На 68-й хвилині Іванісеня помилився з передачею біля власних воріт і Келечі Іхеаначо з метрів десяти пробиває у кут воріт "Зорі" - 3:0.

Спромогтися хоча б на гол престижу в кінцівці матчу "Зоря" так і не зуміла.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
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