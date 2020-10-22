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"Заря" уступила "лисам" в Лиге Европы

Четверг, 22 октября 2020, 23:52

В стартовом матче группового турнира Лиги Европы луганская "Заря" уступила английскому "Лестеру" со счетом 0:3.

Поединок прошел в четверг 22 октября в Лестере.

"Заря" хорошо вошла в игру и мало в чем уступала "лисам" до пропущенного гола. Украинцы даже первыми создали голевой момент. На 22-й минуте Владислав Кабаев бил с убойной дистанции, но не сумел переиграть Каспера Шмейхеля. Первая же опасная атака "Лестера" завершилась голом в ворота луганской команды. После удара Харви Барнса мяч попал в штангу, и Джеймс Мэддисон в сутолоке во вратарской площадке забил с нескольких метров - 1:0.

На 41-й минуте ошибся с пасом Шмейхель, и Дмитрий Иванисеня не сумел попасть в створ. Еще в одном из моментов прекрасно сыграл голкипер "Зари" Никита Шевченко, который парировал удар Барнса.

На 45-й минуте "Лестер" забивает второй гол. Барнса вывели один на один с Шевченко и тот легко переиграл вратаря "Зари" - 2:0.

Во втором тайме "Заря" сыграла в пассивный футбол и получила еще один гол, хотя был шанс закончить матч с еще более разгромным счетом. На 68-й минуте Иванисеня ошибся с передачей у своих ворот и Келечи Ихеаначо метров с десяти пробивает в угол ворот "Зари" - 3:0.

Забить хотя бы гол престижа в концовке матча "Заря" так и не сумела.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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