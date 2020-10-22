Коронавірус у світі: ВООЗ зафіксувала новий рекорд

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про понад 423 тисячі нових випадків зараження COVID-19 у світі, це рекорд від початку пандемії.

Джерело: сайтВООЗ

Деталі: Станом на вечір 22 жовтня відомо про 423 819 нових заражень коронавірусом.

Лише в Європі майже 194 тисячі захворювань, на другому місці американський регіон – 128,5 тисяч.

Рекордсменом серед країн залишаються США (понад 60 тисяч) та Індія (майже 56 тисяч). У Британії 26,7 тисяч нових хворих, а у Франції – 25,8 тисяч - вони посідають третє на четверте місця.

Найбільше смертей за добу зафіксували у США, Індії та Бразилії – 856, 702 та 661 людина відповідно.

Нагадаємо: За добу 21 жовтня в Україні діагноз COVID-19 поставили 7 053 людям, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 116 пацієнтів.