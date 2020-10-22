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Коронавирус в мире: ВОЗ зафиксировала новый рекорд

Четверг, 22 октября 2020, 23:55

Всемирная организация здравоохранения сообщает о более 423 000 новых случаев заражения COVID-19 в мире, это рекорд с начала пандемии.

Источник: сайт ВОЗ

Детали: По состоянию на вечер 22 октября известно о 423 819 новых заражений коронавируса.

Только в Европе почти 194 тысячи заболеваний, на втором месте американский регион - 128,5 тысяч.

Рекордсменом среди стран остаются США (более 60 тысяч) и Индия (почти 56 тысяч). В Британии 26,7 тысяч новых больных, а во Франции – 25,8 тысяч - они занимают 3 и 4 места.

Больше всего смертей в сутки зафиксировали в США, Индии и Бразилии - 856, 702 и 661 человек соответственно.

 

Напомним: За сутки 21 октября в Украине диагноз COVID-19 поставили 7053 людям, умерли от осложнений коронавирусной болезни 116 пациентов.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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