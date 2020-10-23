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Росія три місяці блокує роботу ТКГ – Україна в ОБСЄ

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 00:36
Росія три місяці блокує роботу ТКГ – Україна в ОБСЄ

Постійний представник України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк заявив Російська Федерація вже майже три місяці блокує конструктивну роботу в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), вимагаючи від України імплементації політичних положень Мінських домовленостей, і не виконавши, при цьому, передбачених Мінськом безпекових зобов’язань.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Ми щотижня слухаємо в цій залі заяви делегації РФ, у яких російська сторона намагається звинуватити Україну у, нібито, невиконанні політичних положень Мінських домовленостей. Однак насправді саме російська сторона продовжує блокувати роботу політичної робочої групи ТКГ вже майже три місяці, перешкоджаючи будь-якому обговоренню практичних питань, що входять до її порядку денного, та заважаючи виконанню відповідних положень Загальних узгоджених висновків нормандського саміту у Парижі 2019 року".

Деталі: Цимбалюк вказав, що всі три основні мінські документи (Мінський протокол, Мінський меморандум та Комплекс заходів) "починають з низки конкретних положень у сфері безпеки, які необхідно виконати, щоб просуватися далі".

Іншим важливим безпековим положенням у Мінських домовленостях є дотримання лінії розмежування від 19 вересня 2014 року, коли було підписано Мінський меморандум. "Як виявилося, Росія ніколи не збиралася його поважати. Можна запитати жителів міста Дебальцево, які з лютого 2015 року проживають під російською окупацією, про те, як це положення було реалізовано російською стороною".

Пряма мова: "По-третє, відведення всього важкого озброєння. За останні два тижні СММ повідомила про виявлення 95 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення, 89 з яких – на окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей України".

Деталі: Так само з вини Росії не працює на повну силу і положення про ефективний моніторинг та перевірку режиму припинення вогню з боку ОБСЄ. "Зі звітів СММ ми всі знаємо, з якими обмеженнями та перешкодами стикається СММ щодня в окупованих Росією частинах Донбасу, особливо в прилеглих до державного кордону районах".

Український дипломат зазначив, що з огляду на вищенаведені факти впертість, з якою російська сторона вимагає від України імплементацію політичної частини Мінських домовленостей, викликає здивування. "Було б краще спрямувати цей величезний запал на виконання власних зобов'язань Росії, які вона взяла на себе шляхом підписання всіх Мінських домовленостей з Україною та ОБСЄ, як посередником між Росією та Україною"..

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяООСДонбас
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