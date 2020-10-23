Россия три месяца блокирует работу ТКГ — Украина в ОБСЕ

Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк заявил Российская Федерация уже почти три месяца блокирует конструктивную работу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), требуя от Украины имплементации политических положений Минских договоренностей, и не выполнив при этом, предусмотренных Минском безопасности обязательств.

Источник: Укринформ

Прямая речь: "Мы еженедельно слушаем в этом зале заявления делегации РФ, в которых российская сторона пытается обвинить Украину в якобы невыполнении политических положений Минских договоренностей. Однако на самом деле именно российская сторона продолжает блокировать работу политической рабочей группы ТКГ уже почти три месяца, препятствуя любой -якому обсуждению практических вопросов, входящих в ее повестку дня, и мешая выполнению соответствующих положений Общих согласованных выводов нормандского саммита в Париже 2019".

Детали: Цимбалюк указал, что все три основные минские документы (Минский протокол, Минский меморандум и Комплекс мероприятий) "начинают по ряду конкретных положений в сфере безопасности, которые необходимо выполнить, чтобы продвигаться дальше".

Другим важным сфере безопасности положением в Минских договоренностях является соблюдение линии разграничения от 19 сентября 2014 года, когда было подписано Минский меморандум. "Как оказалось, Россия никогда не собиралась его уважать. Можно спросить жителей города Дебальцево, которые с февраля 2015 проживают в российской оккупацией, о том, как это положение было реализовано российской стороной".

Прямая речь: "В-третьих, отвода всего тяжелого вооружения. За последние две недели СММ сообщила об обнаружении 95 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отвода, 89 из которых - на оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Детали: Так же по вине России не работает в полную силу и положение о эффективный мониторинг и проверку режима прекращения огня со стороны ОБСЕ. "Из отчетов СММ мы все знаем, с какими ограничениями и препятствиями сталкивается СММ ежедневно в оккупированных Россией частях Донбасса, особенно в прилегающих к государственной границе районах".

Украинский дипломат отметил, что, учитывая вышеприведенные факты упрямство, с которой российская сторона требует от Украины имплементацию политической части Минских договоренностей, вызывает удивление. "Было бы лучше направить этот огромный пыл на выполнение собственных обязательств России, которые она взяла на себя путем подписания всех Минских договоренностей с Украиной и ОБСЕ, как посредником между Россией и Украиной".