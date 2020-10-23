На 59-х виборах президента США вже проголосували 19% американців

У достроковому голосуванні на 59-х виборах президента США вже взяли участь понад 47 мільйонів американців.

Джерело: неурядова організацією United States Election Project

Деталі: Станом на 23 жовтня, з 250 мільйонів американських виборців вже віддали свої голоси 47 664 552 або 19.06%.

Як і на минулих виборах всі виборці можуть проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування, який призначено на 3 листопада.

Видання Голос Америки зазначає, що цьогоріч щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти у довгих чергах та чекати по вісім годин.

Довідка: Явка на попередніх президентських виборах 2016 року склала 55.5% виборців.

Нагадаємо:

В ніч на 23 жовтня за Києвом, у місті Нешвілл, штат Теннессі мають відбутися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом.

Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

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