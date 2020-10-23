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На 59-х виборах президента США вже проголосували 19% американців

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 01:22
На 59-х виборах президента США вже проголосували 19% американців
Овальний кабінет — робочий кабінет президента США у Білому домі

У достроковому голосуванні на 59-х виборах президента США вже взяли участь понад 47 мільйонів американців.

Джерело: неурядова організацією United States Election Project 

Деталі: Станом на 23 жовтня, з 250 мільйонів американських виборців вже віддали свої голоси 47 664 552 або 19.06%.

Як і на минулих виборах всі виборці можуть проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування, який призначено на 3 листопада.

Видання Голос Америки зазначає, що цьогоріч щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти у довгих чергах та чекати по вісім годин.

Довідка: Явка на попередніх президентських виборах 2016 року склала 55.5% виборців.

Нагадаємо:

  • В ніч на 23 жовтня за Києвом, у місті Нешвілл, штат Теннессі мають відбутися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. 
  • Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

Читайте також: "Клоун", "брехун", "цуцик Путіна" - у США завершилися перші дебати Трампа та Байдена

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСША
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