Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На 59-х виборах президента США вже проголосували 19% американців

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 01:22
Овальний кабінет — робочий кабінет президента США у Білому домі

У достроковому голосуванні на 59-х виборах президента США вже взяли участь понад 47 мільйонів американців.

Джерело: неурядова організацією United States Election Project 

Деталі: Станом на 23 жовтня, з 250 мільйонів американських виборців вже віддали свої голоси 47 664 552 або 19.06%.

Як і на минулих виборах всі виборці можуть проголосувати поштою або особисто прийти на виборчу дільницю ще до основного дня голосування, який призначено на 3 листопада.

Видання Голос Америки зазначає, що цьогоріч щоб проголосувати, багатьом доводиться стояти у довгих чергах та чекати по вісім годин.

Довідка: Явка на попередніх президентських виборах 2016 року склала 55.5% виборців.

Нагадаємо:

  • В ніч на 23 жовтня за Києвом, у місті Нешвілл, штат Теннессі мають відбутися дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. 
  • Комісія з президентським дебатів опублікувала шість блоків питань, які обговорять політики.

Читайте також: "Клоун", "брехун", "цуцик Путіна" - у США завершилися перші дебати Трампа та Байдена

Теми: вибориСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаКоронавірус у світі: ВООЗ зафіксувала новий рекорд

Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників

Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби

Зеленський про Кернеса та інших мерів: Через них загинула велика кількість людей

Вільна економічна зона на Донбасі допоможе завершити війну – Зеленський

"Динамо" Київ може збанкрутувати через борг перед "Приватбанком" – ЗМІ

Усі новини...
вибори
Хакер з Нідерландів зламав twitter Трампа, вгадавши пароль з 5 спроби
У Києві кандидат в депутати організував "сітку" підкупу виборців
Битва за столицю. Що обіцяють у програмах кандидати в мери Києва
Останні новини
02:34
Пандемія: в Європі діагностували рекордну кількість заражень
02:14
Перед дебатами з Трампом Джо Байден здав тест на COVID-19
01:22
На 59-х виборах президента США вже проголосували 19% американців
00:36
Росія три місяці блокує роботу ТКГ – Україна в ОБСЄ
23:55
інфографікаКоронавірус у світі: ВООЗ зафіксувала новий рекорд
23:52
"Зоря" поступилася "лисицям" у Лізі Європи
23:29
На Буковині другий день поспіль рекорд заражень COVID
22:56
Хакер з Нідерландів зламав twitter Трампа, вгадавши пароль з 5 спроби
22:19
фото, відео"Схеми" показали гостей з весілля пасинка Медведчука
21:55
Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників
Усі новини...